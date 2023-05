Playoff Serie C: il programma di stasera

Inizia stasera alle 20:30 la Fase Nazionale dei playoff di Serie C. In campo scenderanno le sei vincitrici della Fase a Gironi, le terze classificate di ogni girone della regular season e la vincitrice della Coppa Italia di Serie C. Rispetto al turno precedente le partite saranno andata e ritorno, in caso di pareggio dopo i due confronti non ci saranno né supplementari né rigori: a passare il turno saranno le squadre meglio piazzata al termine della stagione regolare. Ecco il programma.

Ancona-Lecco

Audace Cerignola-Foggia

Gubbio-Entella

Pro Sesto-Vicenza

Virtus Verona-Pescara

Foto: lega-pro-serie-c-twitter