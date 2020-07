Playoff Serie C: il Potenza elimina il Catanzaro. Domani i sorteggi del terzo turno

Si è chiuso il secondo turno di playoff di Serie C, che ha visto qualificarsi Triestina, Alessandria, Ternana, Novara, Padova e Potenza. I lucani, si sono qualificati al termine di una grande gara che ha visto il Catanzaro raggiungere il pareggio allo scadere. Un risultato che ha portato i calabresi ad essere eliminati in virtù della miglior posizione in classifica del Potenza. Domani, il sorteggio del terzo turno, che si giocherà il 9 luglio: le teste di serie saranno Renate, Carpi, Monopoli e Juventus U23, cui si aggiunge proprio il Potenza.

Secondo Turno – domenica 5 luglio 2020 (gara unica)

Girone A

Alessandria-Robur Siena 3-2

Pontedera-Novara*

*qualificata al turno successivo per rinuncia alla partecipazione dell’avversaria

Girone B

Sudtirol-Triestina 0-1

Padova-Feralpisalò 1-0

Girone C

Potenza-Catanzaro 1-1

Ternana-Catania 1-1