Playoff Serie C: il Padova sbanca Avellino e va in finale

Finisce ad Avellino, il Padova sbanca lo stadio Partenio e si qualifica per la finale dei playoff di Serie C. Decide un gol di Della Latta al minuto 28 dopo una gara giocata meglio dalla formazione di Mandorlini. La squadra di Braglia ha cercato di reagire nel secondo tempo, ma non ha trovato il gol del pareggio. In finale va il Padova che stasera conoscerà l’aversario tra Albinoleffe e l’Alessandria.