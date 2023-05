Playoff Serie C, il Foggia si qualifica al 97′! Basta il pari al Lecco, passano anche Entella, Pescara e L.R Vicenza

Sono appena terminate le sfide dei playoff delle 20,30. L’Entella vince 3-1 contro il Gubbio e passa il turno ribaltando il 2-0 dell’andata. A Foggia invece scoppia la festa al 97′ grazie alla rete di Kontek che firma il tris definitivo contro l’Audace Cerignola. Nessun problema per L.R Vicenza e Pescara che vincono tra le mura amiche contro – rispettivamente – Pro Sesto e Virtus Verona. Infine al Lecco basta il pareggio per 1-1 per passare al turno successivo. Di seguito i risultati dei Playoff di Serie C di questa sera.

Entella – Gubbio 3-1

Foggia – Audace Cerignola 3-0

L.R Vicenza – Pro Sesto 2-0

Lecco – Ancona. 1-1

Pescara – Virtus Verona 3-1

Foto: Twitter Lega Pro