Playoff Serie C, i verdetti del primo turno

Dopo il rinvio dovuto al caos Siena, hanno preso il via quest’oggi i playoff di Serie C. Dopo l’Ancona, il Renate passa al turno successivo dopo il pareggio per 0-0 contro l’Arzignano. Vincono – e, di conseguenza, passano al prossimo turno – Padova, Virtus Verona, Audace Cerignola, Monopoli, Potenza e Pontedera. Ricordiamo che si trattano di sfide a ora in gara unica, in casa della squadra meglio classificata nella regular season: in caso di parità al termine dei 90’ regolamentari, avrà accesso al 2° Turno la squadra meglio classificata al termine della stagione regolare.

RENATE-Arzignano 0-0

PADOVA-Pergolettese 1-0 (72′ Liguori (PA)

VIRTUS VERONA-Novara 2-0

4′ e 47′ Fabbro (V), 35′ Tronchin (V)

Gubbio-Recanatese 1-1

32′ Di Stefano (G), 54′ Giampaolo (R)

AUDACE CERIGNOLA-Juve Stabia 2-0

16′ Capomaggio (A), 28′ Tascone (A) 90’+2 Achik (A)

MONOPOLI-Latina 1-0

82′ Starita (M)

Picerno-POTENZA 0-1

80′ Steffè (PO)

PONTEDERA-Rimini 2-1

4′ Nicastro (P), 10′ Cioffi (P), 34′ Santini (R)

