Playoff Serie C, gli orari delle gare del Secondo Turno Nazionale dei playoff

14/05/2026 | 17:15:46

La Lega Pro ha comunicato anche gli orari dei match dei quarti di finale degli spareggi, che si giocheranno su doppio confronto domenica 17 e mercoledì 20 maggio.

Di seguito, il comunicato:

FASE PLAY OFF NAZIONALE – SECONDO TURNO

Si riportano, in applicazione del Regolamento di cui al Com. Uff. n. 88/DIV del 10.04.2026 di Lega Pro ed in relazione al sorteggio effettuato in data odierna, le gare del Secondo Turno della Fase Play Off Nazionale, in programma nelle date e con gli orari d’inizio sottoindicati:

GARE DI ANDATA – DOMENICA 17 MAGGIO 2026

GARA 1

Ore 20:00 – Casarano-Union Brescia

GARA 2

Ore 20:00 – Salernitana-Ravenna

GARA 3

Ore 20:00 – Potenza-Ascoli

GARA 4

Ore 20:45 – Lecco-Catania (diretta Rai Sport)

GARE DI RITORNO – MERCOLEDÌ 20 MAGGIO 2026

GARA 1

Ore 20.00 – Union Brescia-Casarano

GARA 2

Ore 20.45 – Ravenna-Salernitana (diretta Rai Sport)

GARA 3

Ore 20.00 – Ascoli-Potenza

GARA 4

Ore 20.30 – Catania-Lecco

Foto: logo Serie C