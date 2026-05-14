Playoff Serie C, gli orari delle gare del Secondo Turno Nazionale dei playoff
14/05/2026 | 17:15:46
La Lega Pro ha comunicato anche gli orari dei match dei quarti di finale degli spareggi, che si giocheranno su doppio confronto domenica 17 e mercoledì 20 maggio.
Di seguito, il comunicato:
FASE PLAY OFF NAZIONALE – SECONDO TURNO
Si riportano, in applicazione del Regolamento di cui al Com. Uff. n. 88/DIV del 10.04.2026 di Lega Pro ed in relazione al sorteggio effettuato in data odierna, le gare del Secondo Turno della Fase Play Off Nazionale, in programma nelle date e con gli orari d’inizio sottoindicati:
GARE DI ANDATA – DOMENICA 17 MAGGIO 2026
GARA 1
Ore 20:00 – Casarano-Union Brescia
GARA 2
Ore 20:00 – Salernitana-Ravenna
GARA 3
Ore 20:00 – Potenza-Ascoli
GARA 4
Ore 20:45 – Lecco-Catania (diretta Rai Sport)
GARE DI RITORNO – MERCOLEDÌ 20 MAGGIO 2026
GARA 1
Ore 20.00 – Union Brescia-Casarano
GARA 2
Ore 20.45 – Ravenna-Salernitana (diretta Rai Sport)
GARA 3
Ore 20.00 – Ascoli-Potenza
GARA 4
Ore 20.30 – Catania-Lecco
Foto: logo Serie C