Playoff Serie C, gli arbitri delle gare di ritorno del Secondo Turno Nazionale
19/05/2026 | 15:44:25
Domani sera si conosceranno le 4 semifinaliste dei playoff di Serie C.
Questi gli arbitri delle 4 partite in programma:
Ascoli-Potenza: Francesco Zago di Conegliano (Meraviglia-Tesi. IV Ufficiale: Nigro. VAR: Camplone. AVAR: Luongo)
Catania-Lecco: Edoardo Gianquinto di Parma Cecchi-Signorelli. IV Ufficiale: Silvestri. VAR: Cosso. AVAR: Di Francesco)
Ravenna-Salernitana: Leonardo Mastrodomenico di Matera (Consonni-Cadirola. IV Ufficiale: Cerbasi. VAR: Baroni. AVAR: Ursini)
Union Brescia-Casarano: Gabriele Sacchi di Macerata (Decorato-Pasqualetto. IV Ufficiale: Gandino. VAR: Gariglio. AVAR: Lovison)
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