Playoff Serie C, gli arbitri delle gare di ritorno del primo turno nazionale

Ecco tutte le designazioni arbitrali per i match di ritorno del primo turno nazionale dei playoff di Serie C, in programma mercoledì 26 maggio:

AVELLINO SPA-PALERMO

Luca Zufferli

Udine

Pietro Lattanzi

Milano

Giulio Basile

Chieti

Marco D’Ascanio

Ancona

BARI-FERALPISALO S.R.L.

Valerio Maranesi

Ciampino

Roberto Terenzio

Cosenza

Alex Cavallina

Parma

Francesco Carrione

Castellammare di Stabia

FUSSBALLCLUB SUDTIROL.-PRO VERCELLI

Francesco Cosso

Reggio Calabria

Mauro Dell’Olio

Molfetta

Alessandro Maninetti

Lovere

Eduart Pashuku

Albano Laziale

MODENA F.C. 2018 S.R.L.-ALBINOLEFFE S.R.L.

Federico Longo

Paola

Giovanni Mittica

Bari

Thomas Miniutti

Maniago

Mario Cascone

Nocera Inferiore

RENATE S.R.L.-MATELICA

Paolo Bitonti

Bologna

Luca Dicosta

Novara

Luca Testi

Livorno

Marco Acanfora

Castellammare di Stabia