Playoff Serie C, gli arbitri del prossimo turno

Come riportato dal sito ufficiale dell’A.I.A, ecco le designazioni arbitrali per le gare del primo turno nazionale dei playoff Serie C.

Monopoli-Ternana: Sig. Matteo Gariglio di Pinerolo

Carpi-Alessandria: Sig. Francesco Meraviglia di Pistoia

Juventus Under23-Padova: Sig. Luca Zufferli di Udine

Potenza-Triestina: Sig. Mario Vigile di Cosenza

Renate-Novara: Sig. Gianpiero Miele di Nola

