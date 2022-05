Playoff Serie C, finisce 0-0 l’andata tra Catanzaro e Padova. Prima volta del Var in Lega Pro

È terminata 0-0 l’andata della prima semifinale dei playoff di C tra Catanzaro e Padova. In un Ceravolo sold out le due squadre si sono annullate. Meglio i padroni di casa, che spinti dal proprio pubblico, sono andati più volte vicini al vantaggio, senza però creare grandi pericoli dalle parti di Donnarumma. Curiosità: prima volta del Var in Lega Pro, che è intervenuto al 29′ per annullare un gol ai veneti. Appuntamento adesso al match di ritorno in programma domenica all’Euganeo.

FOTO: Twitter Lega Pro