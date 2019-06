Playoff Serie C: le due finali saranno Triestina-Pisa e Trapani-Piacenza. Catania eliminato

Piacenza, Pisa, Trapani e Triestina superano le semifinali dei playoff di Serie C, accedono alla Final Four e possono pertanto continuare a coltivare il sogno promozione. Il Catania dice addio alla rincorsa alla Serie B dopo il pareggio per 1-1 sul campo del Trapani. Queste le date delle due finali:

Mercoledì 5 giugno

Pisa-Triestina

Piacenza-Trapani

Domenica 9 giugno

Triestina-Pisa

Trapani-Piacenza

Di seguito i risultati del ritorno del secondo turno nazionale:

20:30 Pisa-Arezzo 1-0

20:30 Trapani-Catania 1-1 (Taugourdeau – Curiale)

20:30 Triestina-FeralpiSalò 2-0 (Costantino, Granoche)

20:30 Piacenza-Imolese 1-2 (Ferrari – Rossetti)

I RISULTATI DELL’ANDATA:

20:30 Arezzo-Pisa 2-3 (Cutolo, Brunori – Marconi 2, Di Quinzio)

20:30 Catania-Trapani 2-2 (Lodi 2 – Tulli, Ferretti)

20:30 Feralpisalò-Triestina 1-1 (Maiorino – Granoche)

20:30 Imolese-Piacenza 0-2 (Bertoncini, Ferrari)