Playoff Serie C: ecco il quadro completo delle qualificate. Domani alle 11 il sorteggio

Il secondo turno playoff del girone di Lega Pro ha visto qualificarsi AlbinoLeffe, Pro Vercelli, Matelica, Feralpisalò, Bari e Palermo. A queste – nel primo turno della fase nazionale – si aggiungeranno le terze classificate dei gironi, Renate, Sudtirol e Avellino, e la miglior quarta di tutti e tre i gironi, il Modena.

Queste quattro saranno teste di serie, insieme al Bari che risulta essere la migliore delle sei squadre qualificate alla fase nazionale. Domani alle 11 è previsto il sorteggio: ci saranno gare di andata e ritorno (domenica 23 maggio e mercoledì 26 maggio). Le teste di serie avranno il vantaggio di disputare il ritorno in casa nonché potranno accedere al secondo turno con l’ulteriore vantaggio di poter giocare per due risultati su tre.

Chi passerà il primo turno, accederà quindi al secondo turno della fase nazionale, dove entreranno in scena anche le seconde classificate dei tre gironi, ovvero Alessandria, Padova e Catanzaro. Anche in questo caso si giocheranno gare di andata e ritorno (in campo domenica 30 maggio e mercoledì 2 giugno). Stessa formula con le teste di serie che disputeranno in casa il ritorno e potranno giocare con due risultati su tre.

Anche per la final four è previsto il sorteggio per stabilire gli accoppiamenti e le semifinali sono in programma per domenica 6 e mercoledì 9 giugno. La finalissima, anch’essa in doppio confronto, si terrà tra domenica 13 giugno e mercoledì 16 giugno. Ma in questo caso, se dopo i 90′ regolamentari ci sarà ancora parità, si procederà con i supplementari ed eventualmente con i calci di rigore.

