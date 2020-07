Playoff Serie C, ecco gli orari: si gioca giovedì 9 luglio

Dopo il sorteggio di questa mattina, sono stati ufficializzati gli orari del Primo Turno della fase nazionale dei Playoff di Serie C: in chiaro Monopoli-Ternana sui canali di Rai Sport. Queste le 5 gare in programma giovedì 9 luglio.

Monopoli-Ternana: diretta Rai Sport ore 20.45

Juventus U23-Padova: ore 20.30

Carpi-Alessandria: ore 20.30

Renate-Novara: ore 20.30

Potenza-Triestina: ore 20.30

Foto: twitter Lega Pro