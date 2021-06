Playoff Serie C, date e orari della finalissima tra Padova ed Alessandria

La Lega Pro ha comunicato gli orari delle due gare di finale dei play off di Serie C fra Padova e Alessandria. Le due sfide, che andaranno in diretta su Rai Sport, si giocheranno alle ore 18:00. Questo il comunicato completo:

1. SOCIETÀ AMMESSE ALLA “FINALE”

In base ai risultati conseguiti nelle gare di andata e ritorno delle Semifinali dei Play Off, in applicazione a quanto disposto al paragrafo V) dell’Allegato A) del Com. Uff. n. 114/A della F.I.G.C. del 12.11.2020 (Com. Uff. n. 65/L di Lega Pro del 13.11.2020), le sotto indicate società sono ammesse alla “Finale”.

2. SOCIETÀ VINCITRICI GARE DI SEMIFINALE

Vincitrice SEMIFINALE “A” – ALESSANDRIA

Vincitrice SEMIFINALE “B” – PADOVA

3. “FINAL FOUR” – FINALE

Le 2 squadre vincenti le gare di Semifinale partecipano alla “Finale”.

Si riportano le gare di andata e ritorno valevoli quali “Finale”, come previsto nel Com. Uff. n. 477/DIV di Lega Pro del 27.05.2021, in programma nelle date e con gli orari sotto indicati:

GARA DI ANDATA – DOMENICA 13 GIUGNO 2021

PADOVA – ALESSANDRIA Ore 18.00 Diretta Rai Sport

GARA DI RITORNO – GIOVEDÌ 17 GIUGNO 2021

ALESSANDRIA – PADOVA Ore 18.00 Diretta Rai Sport

Modalità di svolgimento

La “Finale” dei Play Off del Campionato Serie C 2020-2021 sarà disputata in gare di andata e ritorno. A conclusione delle due gare, in caso di parità di punteggio, dopo le gare di ritorno, per determinare la squadra vincente si terrà conto della differenza reti; in caso di ulteriore parità saranno disputati due tempi supplementari di 15’ e, perdurando tale situazione, saranno eseguiti i calci di rigore. La squadra vincente la “Finale” acquisirà il titolo per l’ammissione al Campionato di Serie B.