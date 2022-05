Playoff Serie C: colpi esterni per Palermo, Catanzaro e Padova. La Feralpi batte la Reggiana

Si sono concluse le gare di andata dei quarti di finale dei playoff di Serie C, secondo turno Nazionale.

Iemmello trascina il Catanzaro a Monopoli, che vince in rimonta per 2-1, vince anche il Palermo a Chiavari contro l’Entella, con le reti di Luperini e bomber Brunori. Cade la Reggiana contro la FeralpiSalò che si impone 1-0. Vince anche il Padova, che batte 1-0 in trasferta la Juventus Under 23.

Questi i risultati:

FeralpiSalò-Reggiana 1-0

Monopoli-Catanzaro 1-2

Virtus Entella-Palermo 1-2

Juventus-Padova 0-1

Foto: Logo Serie C