Playoff Serie C: Catania, Novara, Padova e Catanzaro volano al turno successivo

Sono arrivati i primi verdetti dei playoff di Serie C. Nel Girone C, reti bianche tra Catanzaro e Teramo: sono perciò i giallorossi calabresi ad approdare al turno successivo, grazie al miglior piazzamento in classifica. Al Massimino, la Virtus Francavilla va avanti di due gol, prima dell’intervallo il Catania accorcia con Biondi. Nella ripresa, il pari di Curcio e il sigillo finale di Pinto in pieno recupero vale il raggiungimento del prossimo turno per gli etnei. Nel Girone A, 0-0 tra Novara-Albinoleffe, con i padroni di casa che passano al turno successivo in virtù della miglior classifica. Reti inviolate anche tra Padova e Sambenedettese (Girone B), che regala la qualificazione ai biancoscudati. Di seguito i risultati odierni (in grassetto le qualificate) e gli accoppiamenti per il secondo turno dei playoff nazionali.

CATANIA-VIRTUS FRANCAVILLA 3-2 [11′ Perez (V), 20′ Vazquez (V), 27′ Biondi (C), 57′ rig. Curcio (C), 93′ Pinto (C)]

CATANZARO-TERAMO 0-0

NOVARA-ALBINOLEFFE 0-0

PADOVA-SAMBENEDETTESE 0-0

TERNANA-AVELLINO [1 luglio, ore 21]

SECONDO TURNO PLAYOFF NAZIONALI

PONTEDERA-SIENA (a tavolino, rinuncia Pontedera)

NOVARA-ALESSANDRIA

SUDTIROL-FERALPISALO’

PADOVA-TRIESTINA

POTENZA-CATANIA

Ternana/Avellino-CATANZARO