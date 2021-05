Playoff Serie C: Bari, Palermo e Pro Vercelli alla fase nazionale. Eliminata la Juve Under 23

Si è concluso il secondo turno dei playoff di Serie C. Nelle sei gare in programma oggi, non sono mancate le sorprese, ma anche le conferme di alcune squadre favorite.

La sorpresa arriva da Castellammare, con la vittoria del Palermo per 2-0 in casa della Juve Stabia. Altra sorpresa a Cesena, con il blitz del Matelica per 3-2 in un finale clamoroso, con il Cesena in 10 bravo a pareggiare al 96′ ma per poi prendere il gol del 2-3 un minuto dopo che qualifica i marchigiani. Cesena che aveva anche sbagliato un rigore nel primo tempo sull’1-0 per gli ospiti.

Bene il Bari, che vince il derby pugliese con il Foggia per 3-1. La Pro Vercelli elimina la Juventus under 23, battendola 1-0. L’Albinoleffe elimina il Grosseto di rimonta per 2-1. L’unico pareggio, quello tra Feralpi Salò e Virtus Verona che finisce 1-1 ma che qualifica i padroni di casa per la migliore classifica in campionato.

Domani alle 11.00 i sorteggi del primo turno nazionale dove entreranno in gioco anche le terze in classifica dei gironi, l’Avellino, il Sudtirol e il Renate.

Questi i risultati (in grassetto le qualificate)

Cesena-Matelica 2-3

Feralpi Salò-Vitus Verona 1-1

Juve Stabia-Palermo 0-2

Pro Vercelli-Juventus under 23 1-0

Bari-Foggia 3-1

Albinoleffe-Grosseto 2-1

Foto: Logo Serie C