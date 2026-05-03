Playoff Serie C, avanzano Casertana e Crotone
03/05/2026 | 22:12:45
Concluse le gare delle 20 dei playoff di Serie C, si giocava il primo turno. Ok la Casertana, bene il Crotone. Lumezzane avanti come la Pianese.
I risultati:
CASERTANA-Atalanta U23 1-0
78′ Saco
CROTONE-Audace Cerignola 1-1
52′ Musso (C), 92′ Armini (AC)
LUMEZZANE-Alcione Milano 0-0
Monopoli-CASARANO 0-2
13′ Ferrara, 25′ Grandolfo
PIANESE-Ternana 1-1
59′ Coccia (P), 65′ Pettinari (T)
PINETO-Gubbio 2-1
24′ La Mantia (G), 48′ D’Andrea (P), 77′ Schirone (P)
Trento-GIANA ERMINIO 1-2
4′ Vitale (GE), 65′ Samele (GE), 68′ Chinetti (T)
Foto: logo Serie C