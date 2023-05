Playoff Serie C: avanzano Audace Cerignola, Foggia e Pro Sesto

Secondo turno dei playoff di Serie C che si sta concludendo in questa domenica 14 maggio. Dopo la qualificazione del Gubbio (1-1 interno con il Pontedera), si conferma ancora il fattore campo con il passaggio del turno del Foggia, del Cerignola e della Pro Sesto.

Il Foggia si salva nel finale con il Potenza, che passa in vantaggio 1-0 al 76′, pugliesi che trovano la rete del pareggio all’86’ con Di Noia, che vale la qualificazione. L’Audace Cerignola passa dopo il successo sul Catanzaro per 2-1. Anche la Pro Sesto pareggia e si qualifica al turno successivo con l’1-1. Eliminato il Renate.

In serata in campo altre due gare, Padova-Virtus Verona e Carrarese-Ancona.

Foto: logo Lega Pro