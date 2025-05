Playoff Serie C, avanti Pescara, Crotone, Giana Erminio, Vis Pesaro e Atalanta U23

14/05/2025 | 22:25:23

Con la serata odierna, è tornata in campo la Serie C, con le partite di ritorno del Primo Turno della Fase Nazionale dei playoff. Catania eliminato: questa la sentenza emessa dal ritorno del primo turno della fase nazionale, con gli etnei vittoriosi 2-1 al 91′ a Pescara ma fuori poiché non testa di serie nel sorteggio (etnei peggio classificati in campionato rispetto agli abruzzesi, capaci di espugnare 1-0 il Massimino all’andata). Insieme alla squadra di Silvio Baldini si qualifica anche l’Atalanta Under 23, forte del 7-1 di Caravaggio e alla quale il ko per 2-1 sul campo della Torres risulta indolore. A staccare il pass per il turno successivo sono state Pescara, Crotone, Giana Erminio, Vis Pesaro e Atalanta U23.

Pescara – Catania 1-2

72′ Di Gennaro (C), 80′ Tonin (P), 90’+6 Montalto (C)

Feralpisalò – Crotone 2-1

29′ Vitale (C), 42′ Zennaro (F), 51′ Di Molfetta (F)

Monopoli – Giana Erminio 1-3

50′ Bruschi (M), 57′ Tirelli (G), 65′ Marotta (G), 76′ Stuckler (G)

Rimini – Vis Pesaro 3-4

29′ Paganini (V), 32′ Di Paola (V), 36′ Okoro (V), 45′ Langella (R), 57′ Bove (V), 87′ Tavernaro (V)

Torres – Atalanta 2-1

42′ e 67′ Varela (T), 90’+6 Scheffer Bracco (A)

Foto: Serie C