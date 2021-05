Si sono chiusi i primi match dei playoff di serie C. Passano al turno successivo Palermo e Grosseto. I rosanero superano il Teramo grazie a due gol realizzati tutti nel primo tempo da Floriano e Luperini.

Vittoria netta, invece, per il Grosseto che ha superato 4-1 il Lecco: per i toscani in rete Raimo, Sicurella e doppietta di Merola. Il gol della bandiera, per gli ospiti, è stato realizzato da Iocolano.