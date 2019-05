Playoff Serie C, andata del secondo turno nazionale: Catania-Trapani 2-2, ok Pisa e Piacenza

I playoff di Serie C entrano sempre più nel vivo. Stasera si sono giocate le gare di andata valide per il secondo turno della fase nazionale (il ritorno sarà il 2 giugno). Termina 2-2 il derby siciliano tra Catania e Trapani: doppietta di Lodi per i rossoazzurri, a segno Tulli e Ferretti per i granata. Il Pisa sbanca Arezzo 3-2: decisive le reti di Marconi (doppietta) e Di Quinzio. Vince anche il Piacenza: 2-0 in casa dell’Imolese grazie ai gol di Bertoncini e Ferrari. Feralpisalò-Triestina termina invece 1-1: reti di Maiorino e Granoche. Ricordiamo che a passare il turno in caso di parità nell’arco dei 180 minuti saranno le teste di serie (Piacenza, Triestina, Trapani e Pisa), che giocheranno il ritorno in casa.

Di seguito il quadro completo del secondo turno nazionale (ritorno 2 giugno):

20:30 Arezzo-Pisa 2-3 (Cutolo, Brunori – Marconi 2, Di Quinzio)

20:30 Catania-Trapani 2-2 (Lodi 2 – Tulli, Ferretti)

20:30 Feralpisalò-Triestina 1-1 (Maiorino – Granoche)

20:30 Imolese-Piacenza 0-2 (Bertoncini, Ferrari)