Playoff serie C: alle Final Four accedono Bari, Carrarese, Novara e Reggio Audace

Sono appena terminate le gare valide per il secondo turno dei playoff nazionali di Serie C. Il Bari pareggia contro la Ternana per 1-1 e passa dunque il turno in virtù della regola che prevede il successo della squadra “testa di serie” in caso di pareggio nella gara secca. Anche la Carrarese, si qualifica al turno successivo in virtù del pareggio per 2-2 contro la Juventus U23. Il Novara vince per 1-2 contro il Carpi e accede anch’essa dunque alle final four. Pareggio per 0-0 infine tra Reggio Audace e Potenza, che consente dunque ai padroni di casa di passare il turno. Accedono dunque alle Final Four Bari, Carrarese, Novara e Reggio Audace.

Ecco i risultati di questa sera: