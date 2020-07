Playoff Serie C: alla Ternana basta lo 0-0, eliminato l’Avellino. Il quadro del secondo turno

E’ terminato anche l’ultimo match valido per il primo turno dei playoff di Serie C. Alla Ternana basta lo 0-0 per eliminare l‘Avellino e qualificarsi alla fase successiva in virtù della migliore posizione in classifica ottenuta durante il campionato. Di seguito il quadro completo del secondo turno dei playoff di Serie C (gara unica, domenica 5 luglio 2020):

Girone A

Pontedera – Novara*

Alessandria – Siena

*Novara qualificata causa rinuncia del Pontedera

Girone B

Sudtirol – Triestina

Padova – Feralpisalò

Girone C

Potenza – Catanzaro

Ternana – Catania