Playoff Serie C, Alessandria-Albinoleffe e Padova-Avellino le due semifinali. Date e regole

Saranno Alessandria-Albinoleffe e Padova-Avellino le semifinali dei play off di Serie C, previste per il 6 e per il 9 giugno, le due vincenti si giocheranno un posto nella prossima Serie B.

In semifinale non ci saranno teste di serie e non varrà la regola del gol in trasferta, in caso di parità dopo i 180′ si giocheranno supplementari ed eventuali rigori per decidere chi andrà a disputare la doppia finale datata 13 e 16 giugno.