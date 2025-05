Playoff Serie C, 3 giornate di squalifica a Costantino per una gomitata

19/05/2025 | 21:13:10

Il Giudice Sportivo di Serie C, in base alle risultanze arbitrali dei play out, ha squalificato per tre giornate – che saranno scontate nel prossimo campionato – il calciatore dell’ACR Messina Rocco Costantino “per avere, al 52° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, senza la contesa del pallone, lo colpiva con una gomitata al volto, senza provocargli conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta, ivi compresa la natura del gesto posto in essere e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell’avversario e, dall’altra, la pericolosità della condotta posta in essere e la delicatezza della parte del corpo attinta”.

