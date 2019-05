Playoff Serie B: Verona-Cittadella posticipata alle 21.15. Il comunicato

La Lega B, attraverso i propri canali ufficiali, comunica che il match Hellas Verona-Cittadella, valido per la finale di ritorno dei playoff della Serie B, inizialmente previsto per il 2 giugno alle 20,45, si disputerà il 2 giugno alle ore 21.15. Di seguito il comunicato: “Il Presidente della Lega Nazionale Professionisti B, viste le segnalazioni di Prefettura e Questura di Verona del 27 maggio u.s. con le quali è stata evidenziata la concomitanza, nella giornata di domenica 2 giugno 2019, tra la finale di ritorno dei playoff Serie BKT 2018/2019 e l’ultima tappa del Giro d’Italia comportante ingenti modifiche alla viabilità cittadina ed un considerevole sforzo delle forze dell’ordine, sia statali sia locali; tenuto conto dell’art. 28.2 dello Statuto LNPB; a parziale modifica di quanto previsto dal C.U. LNPB n. 162 del 15 maggio 2019; stabilisce che l’orario della finale di ritorno dei playoff del Campionato Serie BKT 2018/2019 sia modificato come segue:

Finale di ritorno playoff Serie BKT 2018/2019

Domenica 2 giugno 2019 ore 21.15 – H. VERONA – CITTADELLA”.