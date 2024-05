Playoff Serie B, super Diakite (doppietta) fa esplodere il Barbera: 2-0 alla Sampdoria

Il Palermo vola in semifinale dei playoff di Serie B: 2-0 alla Sampdoria. Autentico mattatore della serata Salim Diakite che, dopo la rete al Sudtirol nell’ultima giornata della regular season, ha calato la doppietta contro gli uomini di Pirlo, mandando in estasi il Barbera. La prima rete è arrivata nei minuti del primo tempo: cross di Brunori, spizza Segre che trova Diakité che, al volo, insacca alle spalle di Stankovic. La rete del raddoppio, invece, è arrivata in apertura di secondo tempo, al minuto 47′, con Diakite che sfrutta al meglio l’assist di Lund. Il Palermo vola così in semifinale, dove affronterà il Venezia di Vanoli.

Foto: Instagram Diakite