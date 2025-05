Playoff Serie B, Spezia corsaro a Catanzaro (2-0). Vince anche la Juve Stabia: 2-1 alla Cremonese

21/05/2025 | 22:35:51

Sono appena terminate le sfide di andata delle semifinali Playoff di Serie B. Lo Spezia passa 2-0 in casa del Cataznaro con le reti di Di Serio e Francesco Pio Esposito. A Castellammare, invece, vince la Juve Stabia con le reti di Pierabon e Adorante. Nella ripresa De Luca sbaglia il rigore per la Cremonese, ms ci pensa Johnsen ad accorciare le distanze per il 2-1 definitivo.

Catanzaro – Spezia 0-2

Juve Stabia – Cremonese 2-1

Foto: instagram Serie B