Playoff Serie B, si parte giovedì. Tabellone e date

Giovedì prenderanno il via i playoff per la promozione in Serie A, per decidere la terza regina che seguirà Empoli e Salernitana in massima serie. Monza, Lecce, Venezia, Cittadella, Chievo e Brescia prenderanno parte ai playoff dell’edizione 2020/2021 del campionato di Serie B per contendersi l’ultimo posto disponibile e giocare la massima serie.

Le squadre che si sono piazzate tra il quinto e l’ottavo posto della Serie B 2020/2021 partecipano al primo turno. La quinta classificata sfida l’ottava, la sesta sfida la settima. Si gioca in gara unica in casa del club meglio piazzato al termine della stagione regolare: in caso di parità sono previsti i tempi supplementari. Niente rigori: avanti chi si è meglio piazzata nella stagione regolare in caso di pari al 120′.

Nelle semifinali, poi, entrano in gioco la terza e la quarta classificata: la terza affronta la vincitrice della precedente sfida tra sesta e settima della Serie B 2020/2021 regolare, la quarta affronta la vincitrice del match tra la quinta e l’ottava. Si gioca in gare di andata e ritorno, con quest’ultimo in casa del club col miglior piazzamento nel torneo.

In caso di parità tra andata e ritorno si qualifica alla finale la squadra con il posizionamento migliore in classifica. Niente supplementari.

l 13 maggio si giocheranno i turni preliminari dei playoff, mentre il 17 e il 20 le semifinali di andata e ritorno. Il 23 e il 27 sono previste le sfide della finale.

Queste le date:

VENEZIA-BRESCIA – Giovedì 13 maggio 2021 ore 21.00

– Giovedì 13 maggio 2021 ore 21.00 CITTADELLA-CHIEVO – Giovedì 13 maggio 2021 ore 18.00

SEMIFINALI

MONZA-Sesta/Settima – Lunedì 17 maggio 2021 ore 18,30 e giovedì 20 maggio 2021 ore 20,45

– Lunedì 17 maggio 2021 ore 18,30 e giovedì 20 maggio 2021 ore 20,45 LECCE-Quinta/Ottava – Lunedì 17 maggio 2021 ore 21,00 e giovedì 20 maggio 2021 ore 18,30

FINALE

ANDATA – Domenica 23 maggio 2021 21,15

– Domenica 23 maggio 2021 21,15 RITORNO – Giovedì 27 maggio 2021 21,30

Foto: Logo Serie B