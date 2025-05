Playoff Serie B, Shpendi sbaglia dal dischetto, Iemmello fa volare il Catanzaro (1-0). Ora lo Spezia

17/05/2025 | 19:15:12

Si è conclusa da poco la prima gara dei play-off di Serie B, con il Catanzaro che ha battuto 1-0 il Cesena, avanzando così in semifinale, dove lo attende lo Spezia. La sliding door della partita arriva nella ripresa con Shpendi che, al 50’, si fa ipnotizzare da Pigliacelli dagli undici metri. Un brivido che ha positivamente scosso i giallorossi, che pochi minuti più avanti hanno trovato al rete che ha indirizzato definitivamente il match con Iemmello, abile a svettare in area di rigore su cross di Pontisso. Adesso per il Catanzaro ci sarà lo Spezia.

Foto: instagram Serie B