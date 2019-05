Playoff Serie B, ritorno delle semifinali: stasera Pescara-Verona

Dopo il successo (3-0) con annessa qualificazione del Cittadella ai danni del Benevento, stasera conosceremo la seconda finalista dei playoff di Serie B. Pescara e Verona si giocano tutto in novanta minuti (fischio d’inizio in programma alle ore 21): all’Adriatico si parte dallo 0-0 dell’andata in terra veneta. In palio c’è il pass per la finalissima che vale un posto in Serie A.

SABATO 25 MAGGIO

21:00 Benevento-Cittadella 0-3 (andata 2-1)

DOMENICA 26 MAGGIO

21:00 Pescara-Verona (andata 0-0)