Playoff Serie B, reti inviolate tra Cremonese e Spezia. Si deciderà tutto al Picco!

29/05/2025 | 22:30:05

Si chiude in parità il primo round delle finali Playoff di Serie B: 0-0 allo Zini tra Cremonese e Spezia. Nella prima frazione di gioco il VAR ha fermato la gioia degli ospiti dopo il gol di Aurelio per un fallo di mano. Adesso, si deciderà tutto al Picco: appuntamento a domenica ore 20.30 per scoprire chi sarà l’ultima promossa in Serie A.

Foto: Instagram Spezia