Playoff Serie B, le designazioni arbitrali delle gare di andata delle semifinali

14/05/2026 | 16:11:45

Sono state rese note le designazioni arbitrali delle gare di andata delle semifinali dei playoff di Serie B, in programma sabato 16 maggio alle 20:00 con Juve Stabia-Monza e domenica 17 maggio alle 20:00 con Catanzaro-Palermo. Gare che si giocheranno con la formula andata e ritorno, così come la finale, al termine di un percorso iniziato con il turno preliminare e ancora tutto da decidere. Ecco le scelte dell’AIA per le partite:

JUVE STABIA-MONZA

Arbitro: Ayroldi

VAR: Gariglio

CATANZARO-PALERMO

Arbitro: Feliciani

VAR: Pairetto

Foto: logo Serie B