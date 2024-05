Playoff Serie B, la finale sarà Venezia-Cremonese. Le date e il regolamento

Saranno Cremonese e Venezia a contendersi l’ultimo posto per la promozione in Serie A. La finale dei Playoff di Serie B verrà giocata in gara d’andata e ritorno: l’andata verrà disputata il 30 maggio, il ritorno invece il 2 giugno. Una doppia sfida che non prevede tempi supplementari in caso di parità nel doppio confronto. Infatti, se le finali playoff finissero parità di goal, a essere promosso in Serie A sarà il Venezia senza supplementari e rigori, in virtù del terzo posto acquisito al termine della regular season.

Giovedì 30 maggio

Ore 20.30 Cremonese-Palermo

Domenica 2 giugno

Ore 20.30 Palermo-Cremonese

Foto: Serie B Instagram