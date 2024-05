Playoff Serie B, la Cremonese vola in finale contro il Venezia! I grigiorossi travolgono il Catanzaro (4-1)

La Cremonese vola in finale playoff! Gli uomini di Stroppa travolgono il Catanzaro: 4-1. Una sfida decisa, in larga parte, nella prima frazione di gioco con le perle firmate Vazquez-Buonaiuto e il facile tap-in di Coda dopo l’assist di Antov. Nella ripresa prova a scuotere fin da subito i suoi ragazzi Vivarini: fuori Pontisso e Sounas, dentro Pompetti e Brignola. Proprio quest’ultimo, però, sarà protagonista in negativo della serata con il rosso diretto al 63′ dopo aver insultato a distanza l’arbitro. Al 70′ arriva anche il 4-0 per i grigiorossi firmato da Sernicola. Sembrava una partita finita, ma il Catanzaro, d’orgoglio, trova la via del gol con Antonini. All’84’ gli uomini di Vivarini trovano la rete con Donnarumma dopo l’incertezza di Saro, ma il Var annulla la rete per offside. Termina così 4-1 allo Zini, adesso per la Cremonese c’è il Venezia.

Foto: Instagram Cremonese