Playoff Serie B, il Brescia ribalta 3-2 il Perugia nel secondo tempo supplementare. Adesso il derby col Monza

Grandi emozioni in Serie B, dove si è disputato il secondo playoff. Nella sfida del Rigamonti tra Brescia e Perugia ha avuto la meglio la squadra di Corini, al termine di 120 minuti di fuoco. I novanta minuti si erano conclusi 1-1, con Pajac che aveva risposto a Kouan. Al 102′ la rete di Matos al termine di una grande ripartenza, ma al 107′ Ayè ha trovato il pari con una deviazione sotto misura. Al 119′ con il grifo tutto proiettato in avanti è arrivato il tris di Bianchi, migliore in campo.

Adesso per il Brescia c’è il derby col Monza, in programma mercoledì 18 maggio alle 19.00 al Rigamonti.

FOTO: Twitter Brescia