Playoff Serie B, Casiraghi beffa la Reggina all’89’! Il Sudtirol vola in semifinale contro il Bari (1-0)

Il Sudtirol vola in semifinale dei playoff di Serie B! Eliminata la Reggina: 1-0, decide la rete di Casiraghi all’89’. Il primo tempo ha visto la Reggina andare alla ricerca del vantaggio, con il Sudtirol difendersi con ordine e attenzione. Al 40′ la prima grande occasione per sbloccare la gara: Hernani riceve al limite dell’area e apre il piattone, ma Poluzzi para. La prima occasione della ripresa arriva per il Sudtirol, ma Contini risponde presente sul tentativo di Rover. Nella stessa azione capovolgimento di fronte della Reggina con Poluzzi che vince ancora la sfida personale contro Hernani allungando oltre il palo il tentativo del centrocampista brasiliano. Al 56′ è Canotto a rendersi pericoloso, il centravanti prende palla sui trenta metri, combina con Strelec, riconquista il pallone e costringe Masiello a intervenire sul pallone, impegnando di fatto Poluzzi alla parata. Poi sulla ribattuta Canotto ribadisce in porta ma colpisce il palo esterno della rete. Al 71′ continua la sfida a distanza tra Hernani e Poluzzi: calcio di punizione sui trenta metri, il pallone si abbassa al momento giusto ma trova la risposta del portiere dei padroni di casa. Insiste la Reggina, guizzo di Majer dalla distanza ma Poluzzi risponde ancora presente. La Reggina sfiora più volte il gol, ma all’89’ è Casiraghi a sbloccare la gara e regalare il vantaggio ai padroni di casa con una conclusione potente che ha spiazzato Contini dopo la deviazione di Loiacono. La Reggina non molla. E all’97’ arriva un’altra occasione per gli uomini di Inzaghi: Liotti di testa schiaccia la conclusione ma ci arriva Poluzzi, poi la difesa del Sudtirol spazza via il pallone. E con esso le ultime speranze della Reggina: termina 1-0 al Bruso, il Sudtirol è in semifinale.

Foto: Instagram Sudtirol