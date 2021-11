Qatar 2022: Italia-Macedonia del Nord e Portogallo-Turchia. Chi vince va in finale

A Zurigo sono stati sorteggiati i playoff per accedere a Qatar 2022. Tre posti per 12 squadre per arrivare ai Mondiali. Le partite si giocheranno a marzo.

L’Italia è stata sorteggiata con la Macedonia del Nord.

L’eventuale finale sarà contro la vincente tra Portogallo e Turchia.

Foto: Twitter Italia