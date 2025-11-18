Playoff Mondiali: le quattro fasce e le possibili avversarie dell’ Italia

18/11/2025 | 23:04:30

Concluse le gare delle qualificazioni al Mondiale. Diramate le squadre europee qualificate, sono state stabilite anche le 16 squadre che faranno i playoff dove c’è l’Italia. Squadre suddivise in 4 fasce, Italia in prima fascia. In semifinale sfiderà una della quarta fascia. Gara unica in casa. In caso di finale, sempre gara unica, campo da stabilire, contro la vincente della gara tra seconda e terza fascia. Italia che certamente non sfiderà Turchia, Danimarca e Ucraina che sono in prima fascia con gli azzurri. Sorteggio il 20 novembre.

Queste le fasce:

Prima fascia:

Italia, Turchia, Danimarca, Ucraina

Seconda fascia:

Polonia, Repubblica Ceca, Galles, Slovacchia

Terza fascia:

Irlanda, Albania, Bosnia-Erzegovina,Kosovo

Quarta fascia:

Svezia, Romania, Macedonia del nord, Irlanda del nord

Foto: sito FiGc