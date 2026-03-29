Playoff Mondiali, gli arbitri delle finali. Mariani per Repubblica Ceca-Danimarca
29/03/2026 | 13:00:16
L’Uefa ha ufficializzato tutti gli arbitri delle finali dei playoff. C’è anche Mariani che fischierà la gara tra Repubblica Ceca e Danimarca.
KOSOVO vs TURCHIA
Arbitro: Michael Oliver ENG
Assistenti arbitri: Stuart Burt ENG e James Mainwaring ENG
Quarto ufficiale: Chris Kavanagh ENG
Video Assistant Referee: Carlos del Cerro Grande ESP
Assistente Video Assistant Referee: Andrew Dallas SCO
REPUBBLICA CECA vs DANIMARCA
Arbitro: Maurizio Mariani ITA
Assistenti arbitri: Daniele Bindoni ITA e Alberto Tegoni ITA
Quarto ufficiale: Marco Guida ITA
Video Assistant Referee: Marco Di Bello ITA
Assistente Video Assistant Referee: Aleandro Di Paolo ITA
SVEZIA vs POLONIA
Arbitro: Slavko Vinčić SVN
Assistenti arbitri: Tomaž Klančnik SVN e Andraž Kovačič SVN
Quarto uomo: Rade Obrenovič SVN
Video Assistant Referee: Christian Dingert GER
Assistente Video Assistant Referee: Robert Schröder GER
Foto: sito Aia