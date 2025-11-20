Playoff Mondiali 2026: vademecum sulle avversarie dell’Italia

20/11/2025 | 15:00:43

L’Italia affronterà nel proprio percorso verso il Mondiale l’Irlanda del Nord e, in caso di vittoria, una tra Galles e Bosnia-Erzegovina. Qui di seguito le informazioni e i punti di forza delle avversarie e possibili avversarie degli Azzurri.

Irlanda del Nord

C.T.: Michael O’Neill

Punti di forza: L’Irlanda del Nord arriva a questi playoff grazie all’ottima prestazione in Nations League, conclusa al terzo posto nel proprio girone con tre vittorie in sei partite dietro Germania e Slovacchia. La formazione di O’Neill si basa molto su fisicità e organizzazione.

Formazione tipo:

IRLANDA DEL NORD (3-4-2-1): Peacock-Farrell; McNair, Ballard, McConville; Hume, McCann, Saville, Devenny; Bradley, Price.

Galles

C.T.: Craig Bellamy

Punti di forza: Il Galles arriva ai playoff dopo aver ottenuto il secondo posto nel proprio girone di qualificazione, alle spalle del Belgio. La squadra di Bellamy può contare su diversi giocatori provenienti dalla Premier League e soprattutto sul fattore campo che, in un’eventuale finale, potrebbe rappresentare un vantaggio importante contro l’Italia.

Formazione tipo:

GALLES (5-4-1): Darlow; Thomas, Cabango, Rodon, Davies, Williams; Wilson, Ampadu, James, Brooks; Harris.

Bosnia-Erzegovina

C.T.: Sergej Barbarez

Punti di forza: Alla Bosnia-Erzegovina è mancato pochissimo per ottenere la qualificazione diretta al Mondiale: l’occasione è sfumata negli ultimi minuti della partita contro l’Austria, quando il gol del pareggio firmato da Gregoritsch ha regalato la qualificazione agli austriaci, condannando i bosniaci ai playoff. Barbarez può contare su una rosa ricca di giocatori ben conosciuti in Italia, come Edin Džeko, Kolasinac e Muharemovic.

Formazione tipo:

BOSNIA-ERZEGOVINA (4-4-2): Vasilj; Karic, Muharemovic, Hadzikanunic, Malic; Memic, Tahirovic, Sunjic, Bajraktarevic; Džeko, Tabakovic.

Foto: Instagram Azzurri