Playoff MLS, il Los Angeles FC di Chiellini e Bale vola in semifinale: vinto 3-2 il derby con i Galaxy

I playoff di MLS sono entrati nel vivo e si sono disputati i primi due quarti di finale. Il Los Angeles FC, squadra in cui militano Giorgio Chiellini (entrato nei minuti di recupero) e Gareth Bale, ha vinto il derby contro i Galaxy di Chicharito Hernandez e Douglas Costa per 3-2, staccando il biglietto per le semifinali. Decisiva la doppietta di Bouanga e Arango, inutili quelle di Grandsir e Joveljic. Nell’altro quarto, invece, il Philadelphia ha vinto di misura contro il Cincinnati con una rete di Flach.