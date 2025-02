Playoff Europa League, poker dell’AZ al Gala. Vincono FCSB e Twente

Sono appena terminate le sfide dei playoff delle 21.00 di Europa League. Il Galatasaray perde 4-1 in casa dell’AZ e ora rischia seriamente di essere eliminato ai playoff: a Istanbul tra una settimana servirà un’impresa. Negli altri match iniziati alle 21, pareggia la Roma in casa del Porto, mentre riescono a vincere FCSB e Twente: i rumeni si impongono in trasferta 2-1 sul PAOK, gli olandesi battono 2-1 il Bodo/Glimt con un rigore al 95′.

AZ – Galatasaray 4-1: 12′ Mijnans (A), 20′ Sallai (G), 36′ Parrott rig. (A), 58′ Clasia (A), 66′ Wolfe (A)

Porto – Roma 1-1: 45’+4′ Celik (R), 67′ Moura (P)

PAOK – FCSB 1-2: 21′ Samatta (P), 50′ Gheorghita (F), 60′ Dawa (F)

Twente – Bodo/Glimt 2-1: 5′ Ltaief (T), 85′ Berg (B), 95′ Van Wolfswinkel rig. (T)

Foto: Instgram Europa League