Playoff Europa League, il programma delle gare di oggi
21/08/2025 | 00:15:35
Ultimo turno dei playoff di Europa League.
Questo il programma delle gare di oggi:
Giovedì 21 agosto:
18:30
Midtjylland vs. KuPS Kuopio
19:00
Malmö FF vs. Sigma Olomouc
Brann vs. AEK Larnaca
20:00
Maccabi Tel Aviv vs. Dynamo Kyiv
Shkendija vs. Ludogorets
Zrinjski vs. Utrecht
Panathinaikos vs. Samsunspor
20:15
Slovan Bratislava vs. Young Boys
20:30
Lech Poznań vs. Genk
20:45
Aberdeen vs. FCSB
Rijeka vs. PAOK
21:00
Lincoln Red vs. Braga
