Playoff di Champions: Atalanta con il Dortmund, Galatasaray-Juventus e Bodo/Glimt-Inter
30/01/2026 | 12:26:43
Sono iniziati alle 12 i sorteggi dei playoff di UEFA Champions League.
Tutte e tre le italiane rimaste nel torneo (Inter, Juventus e Atalanta) prenderanno parte a questa fase del torneo come teste di serie.
Ecco le partite sorteggiate per i playoff:
BENFICA-REAL MADRID
BODO/GLIMT-INTER
MONACO-PSG
QARABAG-NEWCASTLE
GALATASARAY-JUVENTUS
CLUB BRUGGE-ATLETICO MADRID
BORUSSIA DORTMUND-ATALANTA
OLYMPIACOS-BAYER LEVERKUSEN
Foto: X Champions League