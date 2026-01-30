Playoff di Champions: Atalanta con il Dortmund, Galatasaray-Juventus e Bodo/Glimt-Inter

30/01/2026 | 12:26:43

Sono iniziati alle 12 i sorteggi dei playoff di UEFA Champions League.

Tutte e tre le italiane rimaste nel torneo (Inter, Juventus e Atalanta) prenderanno parte a questa fase del torneo come teste di serie.

Ecco le partite sorteggiate per i playoff:

BENFICA-REAL MADRID

BODO/GLIMT-INTER

MONACO-PSG

QARABAG-NEWCASTLE

GALATASARAY-JUVENTUS

CLUB BRUGGE-ATLETICO MADRID

BORUSSIA DORTMUND-ATALANTA

OLYMPIACOS-BAYER LEVERKUSEN

Foto: X Champions League