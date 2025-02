Playoff Conference League, tris del Betis in casa del Gent. Vincono Heidenheim e Borac Banja Luka

Sono appena terminate le sfide delle 21.00 delle gare di andata dei playoff di Conference League. Il Copenaghen va ko in casa contro l’Heidenheim, che rimonta nella ripresa e vince 2-1 in Danimarca. Ok il Real Betis, che dilaga 3-0 in casa del Gent, così come il Borac Banja Luka, che segna nei minuti di recupero l’1-0 contro l’Olimpija Ljubljana. Infine termina 1-1 il match tra l’Omonia e il Pafos

Borac Banja Luka – Olimpija Ljubljana 1-0: 91′ Ogrinec

Copenaghen – Heidenheim 1-2: 45’+1′ Larsson (C), 59′ Keller (H), 85′ Siersleben (H)

Gent – Real Betis 0-3: 47′ Antony, 72′ Bakambu, 84′ Altimira

Omonia – Pafos 1-1: 51′ Semedo rig. (O), 84′ Orsic (P)

Foto: Twitter ufficiale Conference League