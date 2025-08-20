Playoff Conference League, il programma delle gare di oggi. C’è l’esordio della Fiorentina
21/08/2025 | 00:25:34
Turno finale dei playoff di Conference League. Questo il programma completo delle gare di oggi. C’è l’esordio della Fiorentina.
Giovedì 21 agosto
Rosenborg vs. 1. Fsv Mainz 05 – ore 18:00
BK Häcken vs. CFR Cluj – ore 19:00
Győri ETO vs. Rapid Wien – ore 19:00
Hamrun Spartans vs. FK RFS – ore 19:00
Wolfsberger vs. Omonia Nicosia – ore 19:00
Istanbul Başakşehir vs. CS Universitatea Craiova – ore 19:45
Anderlecht vs. AEK Atene – ore 20:00
Breiðablik vs. Virtus – ore 20:00
FC Polissya Zhytomyr vs. Fiorentina – ore 20:00
Crystal Palace vs. Fredrikstad – ore 21:00
Hibernian vs. Legia Warsaw – ore 21:00
Santa Clara vs. Shamrock Rovers – ore 21:00
Foto: sito Uefa