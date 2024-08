Si sono giocate in serata le gare di andata dei playoff di Champions League. Spicca la sconfitta per 2-1 del Fenerbahce di Mourinho con il Lille. Vince il Ludogorets in casa del Qarabag, il Salisburgo batte il Twente.

I risultati di oggi

Qarabag-Ludogorets 1-2

Malmoe-PAOK 2-2

Midtjylland-Ferencváros 2-0

Dynamo Kiev-Rangers 1-1

Sparta Praga-FCSB 1-1

Lille-Fenerbahce 2-1

Salisburgo-Twente 2-1

Foto: logo Champions