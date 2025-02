Playoff Champions League, il PSG ipoteca gli ottavi: 3-0 in casa del Brest firmato Vitinha-Dembele (doppietta)

Si aprono con la vittoria del PSG in casa del Brest le gare di andata dei playoff di Champions League. Il club parigino passa 3-0 in trasferta. Ma la gara si apre con due brividi hanno percorso la schiena di Donnarumma, tra il rinvio horror addosso ad Ajorque e il palo centrato da Sima di testa e su calcio d’angolo. Il PSG, però, si è dimostrato più concreto: tocco di mano di Melou in area ha concesso il rigore a Vitinha al 21′, che dagli undici metri ha punito il Brest per 1-0. Il legno colpito da Hakimi in chiusura difensiva una superficialità di troppo, ma il pallino di gioco è rimasto costantemente nelle mani dei parigini e Dembelé ha punito i padroni di casa con un mancino sul primo palo per il 2-0 al 45′. Altro palo di Sima avrebbe potuto accorciare lo svantaggio sul PSG, ma la deviazione di Donnarumma ha evitato lo scenario. Il destino è stato crudele per i bretoni, purgati senza pietà per una dormita difensiva e il guizzo di Dembelé al 66′ per mettere nel ghiaccio la partita. Luis Enrique ha sfoderato tutta l’ampiezza della panchina lasciando subentrare tra gli altri anche Kvaratskhelia un minuto dopo il 3-0, con sfuriate qua e là per mettersi in mostra. Arrivato il triplice fischio, al termine dei cinque minuti di recupero, les jeux sont faits: il PSG vince e ipoteca gli ottavi di finale. In attesa di giocarsi il ritorno al Parco dei Principi.

Foto: Instagram PSG